Погода в Мурманской области на 30 июня 2021 года: местами дождь и до +17 градусов

Скоро прохлада вновь сменится на теплые деньки. Фото: Олег ФИЛОНОК

К концу первого летнего месяца погода сбавила обороты по жаре и решила немного расслабиться. В последний день июня синоптики прогнозируют в Заполярье дождик и прохладу.

- 30 июня в Мурманской области будет облачно с прояснениями, местами пройдет дождь. Ветер северный умеренный, днем местами сильный. Температура воздуха ночью +7+12, днем +12+17 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

А уже 1 июля нас ждут позитивные изменения в планах небесной канцелярии - воздух прогреется до +18+23 градусов. Ждем с нетерпением!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Апатитах пошли грибы. Дождливые дни, сменившие жару, начали грибной сезон на несколько недель раньше (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru