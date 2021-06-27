Для пострадавшего от рук вандалов памятника героям-подводника в Лиинахамари подготовили эскизы восстановления

Эскиз обновления памятника выберут сами северяне. Фото: пресс-служба Печенгского района

В сентябре 2020 года в Лиинахамари с постамента упал памятник героям-подводника. По факту случившегося возбудили уголовное дело, ведь на мемориале нашли следы от буксировочного троса, что наводит на мысль, что все это - дело рук человека.

Пока расследование продолжается, власти региона и Северный флот озабочены тем, чтобы восстановить памятник. На этой неделе в Лиинахамари прошло выездное совещание по данному вопросу.

Снести мемориал с постамента могли вандалы. Фото: пресс-служба Печенгского района

- Скульптор Александр Геннадиевич Арсентьев в ближайшее время подготовит несколько вариантов эскизов для восстановления памятника. Как только они поступят в администрацию Печенгского округа, будет проведено голосование, где каждый житель округа сможет проголосовать за эскиз памятника. Восстановленный памятник советским героям-подводникам должен быть возведен на историческом месте, - сообщил глава Печенгского округа Андрей Кузнецов.

В 2022 году исполнится 50 лет с момента установки мемориала.

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