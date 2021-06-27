В Кандалакше к осени появится набережная у Белого моря

Набережную «Город у Белого моря» должны сдать до осени. Фото: правительство Мурманской области

К осени в Кандалакше на 6,8 гектара должна появиться набережная «Город у Белого моря» вдоль улицы Рыбацкой, обустройством которой занимаются. Находиться она будет рядом с центром города, а ее внешний вид выбрали сами северяне. Проект победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в части благоустройства общественных пространств в категории от 20 до 50 тысяч жителей.

- Кандалакшане активно вносили свои предложения, как эта набережная должна выглядеть. Здесь будут велодорожки, много разных архитектурных форм, уникальная детская площадка, спортивная зона, амфитеатр, смотровая вышка, бинокли для наблюдения за птицами и тюленями, будет зона тихого отдыха и много всего интересного, – рассказал глава Кандалакшского района Михаил Павлов.

Набережную оформят в стиле Кандалакшского железнодорожного вокзала – деревянной архитектуры Русского Севера. Сейчас уже идет расчистка площадки от старых строений и завоз материалов.

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