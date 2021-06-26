Житель Мурманска уснул в машине и остался без кошелька

В отношении северянки возбудили уголовное дело. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В полицию Мурманска обратился 54-летний местный житель. Мужчина рассказал, что у него исчезло портмоне, в котором лежали 20 тысяч рублей.

Как выяснили стражи порядка, кража произошла, когда северянин был в салоне личного автомобиля Renault вместе со случайной знакомой. Припарковавшись у дома на улице Марата, пара распивала спиртные напитки. Будучи пьяным, мужчина уснул. Когда проснулся, след женщины простыл. Как и кошелька.

- Сотрудники уголовного розыска задержали 24-летнюю мурманчанку, которая призналась в содеянном. Она пояснила, что похитила кошелек, воспользовавшись состоянием нового знакомого. Деньги злоумышленница успела потратить, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении северянки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ "Кража". Женщину может ожидать до 2 лет лишения свободы, а пока она находится под подпиской о невыезде.

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