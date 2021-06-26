Житель Апатитов получил ножом в грудь за выброшенный букет цветов

Злоумышленница находится под подпиской о невыезде.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Любовная интрига довела 31-летнего апатитчанина до больницы. Мужчина обратился в медучреждение с колото-резаным ранением грудной клетки, что квалифицировали как легкий вред здоровью.
Как выяснили полицейские, мужчина был в гостях у знакомой в Коашве, когда между ним и злоумышленницей разгорелся конфликт. В пылу ссоры северянин выкинул подаренный женщине незнакомцем букет цветов, а в ответ кировчанка взяла кухонный нож и ударила им апатитчанина в грудь.
- Ранее несудимую 32-летнюю женщину задержали и доставили в отдел полиции. Северянка в содеянном призналась и пояснила, что причиной конфликта стала ревность, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ. Жительнице Кировска грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
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