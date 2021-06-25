С 1 августа жители Мурманской области могут подать заявку на арктическую часть «Дальневосточный гектар»

С 1 августа северяне могут заявиться на арктическую часть "Дальневосточного гектара". Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Программа «Дальневосточный гектар» теперь будет распространяться и на Арктику. На заседании верхней палаты Парламента был одобрен соответствующий закон.

– Вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом мы очень активно работали над тем, чтобы закон был разработан и принят. Это важное решение, назревшее. Оно позволит и улучшить жилищные условия, и осваивать лучшим образом арктические территории. Кроме того, расширение действия программы положительно скажется на развитии инфраструктуры и внутреннего туризма на севере, – заявил сенатор от Мурманской области Константин Долгов.

С 1 августа жители Мурманской области смогут подать заявку на получение гектара в упрощенном порядке. Для этого нужно воспользоваться сайтом НаДальнийВосток.РФ и обратиться лично или по почте в уполномоченный орган или МФЦ.

Отметим, что к уполномоченным органам относят: министерство имущественных отношений Мурманской области (в отношении земель, находящихся в государственной собственности), министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области (в отношении земель лесного фонда), а также межрегиональное территориальное управление Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия (в отношении земель, находящихся в федеральной собственности).

Жители других регионов смогут воспользоваться новыми возможностями программы «Дальневосточный гектар» с 2022 года.

Напомним: участок в рамках программы предоставляется сроком на 5 лет в безвозмездное пользование, в том числе для индивидуального строительства, а затем при условии освоения участка его можно будет приобрести в собственность или на праве долгосрочной аренды.

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