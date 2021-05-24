Под «Арктический гектар» в Мурманской области нашли 740 тысяч гектаров земли

Инвентаризация используемых земель должна пройти в течение недели. Фото: Правительство Мурманской области.

В 2021 году жители Мурманской области смогут принять участие в федеральной программе «Арктический гектар». О нюансах ее работы рассказали в правительстве Заполярья.

Запуск программы намечен на 1 августа. В течение первых шести месяцев жители Мурманской области будут иметь преимущество в предоставлении участков, а потом выбирать смогут и жители других регионов.

- Программа подразумевает упрощенную процедуру предоставления земельного участка в безвозмездное пользование: с момента обращения гражданина до заключения договора пройдет не более 45 суток, - сообщила министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина.

Земельный участок (заявитель сам сможет «нарисовать» его границы) будет предоставляться на пять лет, а когда этот срок закончится, можно будет определиться, вернуть его государству или оформить без торгов в дальнейшее безвозмездное пользование или аренду.

Под какие цели можно будет взять землю? Под любые, если это не противоречит законодательству, например, под сельское хозяйство, животноводство, развитие туризма. Лесные земли можно будет использовать только так, как велит Лесной кодекс (отдых, рекреация и т. д.).

Участки под «Арктический гектар» уже нашли. Чемпион среди муниципалитетов – Кольский район. По всему полуострову выделено 630 тысяч гектаров из лесного фонда и 110 гектаров под общее пользование.

- Из участия в программе исключались земли в ЗАТО, принадлежащие Минобороны, особо охраняемые природные территории, приграничные, входящие в территорию опережающего развития, - уточнила министр. – Одним из ключевых условий было расположение вблизи населенных пунктов.

Заявления от желающих принять участие в программе будут принимать в уполномоченных органах, МФЦ, по почте или через портал надальнийвосток.рф (в случае последнего варианта необходимо подтвердить свою учетную запись на «Госуслугах»). За лесные земли будет отвечать минприроды, федеральные – росимущество, за остальные – минимущество.

Во время ревизии земель, которые бы подошли под «Арктический гектар», обнаружилась проблема: далеко не все северяне, которые сейчас ведут бизнес или хозяйство, оформили используемые территории в собственность. Как отметила Виктория Минкина, есть риск, что такие земли уйдут под федеральную программу.

Однако губернатор Андрей Чибис поручил помочь таким северянам.

- Ваше министерство вместе с органами местного самоуправления должно внимательно выявить территории, которые фактически заняты и используются. Нельзя включать эти территории в зону «Арктического гектара». Надо организовать работу и поддержать тех, кто уже работает на этой земле, помочь им оформить документы. Программа запускается не для того, чтобы создать людям дополнительные сложности. Те, кто работает на земле, не должны терять что-то, - обратился глава региона к минимуществу.

Инвентаризация используемых земель должна пройти в течение недели.

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