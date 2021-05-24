Стала известна новая дата проведения мотопробега в честь открытия сезона в Мурманске

22 мая в Мурманске должен был состояться мотопробег в честь открытия сезона. Фото: Олег ЗОЛОТО

22 мая в Мурманске должен был состояться мотопробег в честь открытия сезона. Но мероприятие не состоялось из-за плохой погоды: сильный ветер и снег не благоволили садиться за руль.

Но об отмене речи не идет.

- Хочу успокоить всех любителей мотоциклов, мотопробег состоится 29 мая, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним, что из-за движения колонны мотоциклистов перекроют движение в Мурманске.

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