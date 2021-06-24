Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: какими препаратами прививают от COVID-19

В Мурманскую область завозят три препарата для вакцинации от коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Мурманской области призывают активнее прививаться от коронавируса. И у северян возникает закономерный вопрос: а какими препаратами вакцинируют от COVID-19 в нашем регионе? "КП"-Мурманск" обратилась за ответом в оперативный штаб при правительстве Заполярья.

В Мурманскую область поступают три препарата для вакцинации от коронавируса: "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"), "КовиВак" (народное название - "Чумаковская вакцина") и "ЭпиВак Корона".

В прививочных пунктах при поликлиниках, специализированных центрах, а также в мобильных пунктах есть "Спутник V" и "КовиВак".

- "ЭпиВак Короной" в данный момент прививают только жителей отдаленных пунктов и лежачих пациентов, - сообщили "КП"-Мурманск" в оперштабе. - Ее производят не так много, соответственно и в регион поступает не так много.

"КовиВак" также завозят гораздо меньшими партиями, чем "Спутник V", но и им могут привиться северяне.

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