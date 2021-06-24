В Мончегорске задержали подозреваемого в поджоге гаража и двух машин

Владелец постройки оценил причиненный ущерб в 115 тысяч рублей Фото: Федор СКВОРЦОВ

В Мончегорске горело деревянное строение на улице Северной, в котором стояли машины «ГАЗ» и «ВАЗ», а также находилось мелкое имущество. Владелец постройки оценил причиненный ущерб в 115 тысяч рублей.

Полицейские опросили очевидцев события и установили подозреваемого по горячим следам.

- Им оказался ранее судимый, в том числе за кражу, местный житель 1984 года рождения, который сознался в содеянном, - рассказала пресс-служба УМВД России по Мурманской области. - Он ведет асоциальный образ жизни и неоднократно совершал нарушения административного законодательства, строение выбрал случайно. Цель поджога пояснить не смог.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Максимальный срок наказания предусмотрен до пяти лет лишения свободы. Мужчина находится в изоляторе временного содержания за совершение еще и административного правонарушения - мелкого хулиганства.

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