65-летняя ученица финансовой школы из Апатитов взяла кредитов на 3,3 миллиона рублей и отдала мошенникам

Мошенники обманули северянку, которая хотела заработать на инвестициях. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

65-летняя пенсионерка из Апатитов взяла кредитов на 3,3 миллиона рублей и отдала деньги мошенникам.

Женщина обратилась в отдел полиции и сообщила, что стала жертвой преступления. Как выяснилось, апатитчанка зарегистрировалась на сайте финансовых школ, где указала номер своего мобильного телефона, а через некоторое время ей позвонил неизвестный.

– Он представился менеджером инвестиционной компании и предложил заработать. Женщина согласилась. Тогда ей продиктовали номер банковской карты, которая якобы открыта, как инвестиционный счет. «Менеджер» пояснил, что нужно положить на счет более одного миллиона рублей, чтобы доход ежемесячно составлял 60 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Апатитчанка перевела указанную сумму. После женщину попросили еще положить денег для совершения более крупных сделок. Пенсионерка оформила несколько кредитов на сумму свыше 2 миллионов рублей и перевела деньги.

Обман вскрылся только когда женщина захотела снять накопившуюся прибыль. Мошенник сообщил ей, что счет заморожен и попросил перевести более 80 тысяч рублей для его разморозки. Женщина согласилась и выполнила требования. После апатитчанку уговорили заплатить еще свыше 44 тысяч рублей за страховку счета.

Только после этого женщина поняла, что стала жертвой мошенника. Общая сумма ущерба составила свыше 3,3 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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