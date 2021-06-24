Прокуратура Мурманской области: «Ни на одной детской площадке не установлен информационный стенд»

С целью устранения выявленных нарушения руководителям ответственных управляющих компаний внесено 10 представлений Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Июнь 2021 года прокуратура Ленинского административного округа Мурманска посвятила обследованию детских площадок. Как оказалось, практически все они не соответствуют требованиям безопасности. Объекты эксплуатируются с неисправностями, управляющие компании за ними не смотрят, не демонтируют неисправные элементы, не чистят и не красят. И стендов информационных, на которых должны быть прописаны правила поведения и порядок эксплуатации объектов, ни на однйо обследованной площадке нет.

- С целью устранения выявленных нарушения руководителям ответственных управляющих компаний внесено 10 представлений, - сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области. - В отношении 10 юридических лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.

А ведь Ленинский район – самый старый в нашем городе. Там еще сохранились остатки деревянных детских площадок в виде лодок, кораблей, славянских божеств. Очень хочется надеяться, что эта история не предусматривает демонтажа и этих объектов.

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