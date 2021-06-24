Дорогу рядом с Заозерском перекроют из-за взрыв снарядов времен войны

24 июня рядом с Заозерском будут уничтожать снаряды времен войны. Фото: Росгвардия

Водителям, которым сегодня, 24 июня, по каким-то причинам надо проехать рядом с Заозерском, стоит подумать над своими планами. Рядом с городом будут проводить опасные работы, и людям находиться поблизости нельзя.

- С 10.00 до 15.00 группа разминирования воинской части 09619 будет уничтожать взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны, находящиеся на грунте озера, в 300 метрах от дорожного полотна в районе четвертого километра автодороги Заозерск – ФАД Р 21 «Кола», - сообщили в "Мурманскавтодоре".

Поэтому в указанное время будет перекрываться движение с 3 по 5 километры автоподъезда город Заозерск - ФАД Р-21 "Кола".

Северян просят также не ходить в лес рядом с Заозерском - это очень опасно для жизни. На границы опасной зоны будут выставлены посты охраны. Радиус опасной зоны - 1 километр, радиус безопасной зоны - 1,5 километра от места проведения работ.

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