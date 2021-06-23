В Мурманской области у детей с коронавирусом стали чаще диагностировать пневмонию

Дети оказались в зоне риска заражения коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области ухудшается ситуация с коронавирусом. Ранее отмечалось, что COVID-19 мутирует и молодеет: все больше северян до 23 лет получают положительные ПЦР-тесты.

- Все больше и больше попадает на больничные койки молодых людей. Сокращается инкубационный период. Появляются дети не просто инфицированные, а с пневмонией. Это подтверждают врачи, работающие в красной зоне, - озвучил на заседании оперативного штаба губернатор Андрей Чибис.

Из-за этого в Мурманской области закрываются до особого распоряжения детские игровые комнаты, а несовершеннолетним нельзя посещать торгово-развлекательные центры без взрослых.

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