В Мурманской области у детей с коронавирусом стали чаще диагностировать пневмонию

Дети оказались в зоне риска заражения коронавирусом.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Мурманской области ухудшается ситуация с коронавирусом. Ранее отмечалось, что COVID-19 мутирует и молодеет: все больше северян до 23 лет получают положительные ПЦР-тесты.
- Все больше и больше попадает на больничные койки молодых людей. Сокращается инкубационный период. Появляются дети не просто инфицированные, а с пневмонией. Это подтверждают врачи, работающие в красной зоне, - озвучил на заседании оперативного штаба губернатор Андрей Чибис.
Из-за этого в Мурманской области закрываются до особого распоряжения детские игровые комнаты, а несовершеннолетним нельзя посещать торгово-развлекательные центры без взрослых.
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