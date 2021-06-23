У полуострова Рыбачий спасли двух рыбаков

Мужчины на лодке потеряли ход у полуострова Рыбачий. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Баренцевом море провели спасательную операцию. Как сообщили в МЧС по Мурманской области, 22 июня от дежурного Мурманского арктического комплексно аварийно-спасательного центра МЧС России поступила информация, что в районе полуострова Рыбачий потеряла ход лодка с двумя рыбаками. Справиться сами мужчины не могли.

Всего к оказанию помощи привлекли трех человек, две единицы техники, в том числе от МЧС России 3 человека и 2 единицы техники. В 03:30 23 июня спасатели провели эвакуацию граждан. В медицинской помощи они не нуждались, состояние мужчин оценили как удовлетворительное, - сообщили в МЧС.

Напомним: в начале месяца в Кольском районе искали пропавших рыбаков.

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