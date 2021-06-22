Андрей Чибис сделал ревакцинацию от коронавируса. Фото: правительство Мурманской области

В октябре прошлого года губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что сделал прививку от коронавируса. Глава региона был в числе экспериментальной группы, ведь на тот момент массовая вакцинация не началась.

Этим летом губернатор ревакцинировался.

- После первой вакцинации прошло больше полугода, уровень антител снизился, а с учетом агрессивной мутации вируса рисковать здоровьем и своими близкими не хочу. В коридоре после процедуры встретил двух женщин. Говорят, что еще не привились, потому что и после вакцины можно заболеть. Объяснил, что риск заражения после прививки около 3%. К тому же в этом случае ковид протекает, как правило, без осложнений. Надеюсь, что все больше жителей будут принимать ответственное решение и проходить вакцинацию, - объяснил свое решение Андрей Чибис.

Напомним: в Мурманской области начинается обязательная вакцинация от коронавируса.

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