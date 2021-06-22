В Мурманской области может появиться храм Варлаама Керетского

В честь Варлаама Керетского в Мурманской области хотят построить храм. Фото: рисунок Инна Куксенко Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В День России на родине Варлаама Керетского прошла первая архиерейская служба. Православные смогли прикоснуться к мощам святого, которые затем отправились в Мурманскую область. Их привезут в разные храмы Заполярья.

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан надеется, что когда-нибудь мощи будут храниться в новом храме.

- Мы надеемся, что у нас будет полноценный храм Варлаама Керетского. У нас есть планы на этот счет, есть предполагаемое место. Есть небольшая церковь на городском кладбище, но она очень маленькая, в ней сложно служить, невозможно воздать необходимые почести такому святому, - рассказал "КП"-Мурманск" владыка.

Немалое препятствие для возведения храма оказывает пандемия коронавируса, но в церкви верят, что эти трудности смогут преодолеть.

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