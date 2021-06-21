Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: фудкорты и кинотеатры ограничивают работу, детские комнаты и учреждения культуры закрываются

Фудкорты в Мурманской области теперь работают только на вынос. Фото: Иван МАКЕЕВ

На этой неделе в Мурманской области начинает действовать целый ряд новых ограничений из-за роста числа заболевших коронавирусом.

Напомним: запрещены до особого распоряжения все массовые и культурные мероприятия.

- Все фудкорты теперь работают только на вынос или как курьерская доставка. Мы проанализировали ситуацию, многие заражаются именно в таких местах скопления людей. Все детские игровые комнаты и центры закрываются. Коронавирус молодеет, в детских центра идет сильное распространение болезни в том числе и среди взрослых, - сообщил на оперативном совещании в правительстве региона 21 июня губернатор Андрей Чибис.

Кинотеатры могут работать, но залы должны быть заполнены только на 50%. А вот дома культуры, театры и филармонии закрываются.

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