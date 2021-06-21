В Апатитах женщина повредила машину мужа за измену

Разъяренная женщина испортила машину мужа. Фото: скриншот видео

Интересное видео сняли жители Апатитов. Его опубликовал сайт www.hibiny.com.

В районе дома 28 на улице Жемчужной женщина обнаружила машину своего мужа. История развернулась рано утром. Женщина кричала, что муж ей изменяет, и, видимо, нашла машину как раз под окнами любовницы. Потому что все свои действия она сопровождала словами и жестами в адрес конкретных окон.

Обиженная жена широко открывала двери машины, выбрасывала документы, ключи. Не переживая за семейное имущество, она выламывала зеркала и даже пинала ногами дверцы машины. В какой-то момент она устала, открыла багажник и села в него отдохнуть. Но потом продолжила с новыми силами, выкрикивая угрозы в адрес неверного мужа и его любовницы. При этом жители дома, уезжающие утром на работу, ее совершенно не смущали.

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