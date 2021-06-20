10 населенных пунктов Мурманской области особенно подвержены лесным пожарам

В Мурманской области утвердили список населенных пунктов, особенно подверженных угрозе пожара. Фото: Павел КЛОКОВ

Это лето в Мурманской области щедрое на дожди, но, несмотря на это, угроза лесных пожаров в регионе сохраняется. Постановлением заполярного правительства утвержден список населенных пунктов, которые находятся в особой зоне риска из-за огня.

Это Куропта, Риколатва, Раякоски, Верхнетуломский, Лопарская, Мокрая Кица, Песчаный, Каневка, Краснощелье, Умба.

В списке также перечислены дачные поселки и места летнего отдыха детей, к которым надо пристальное внимание. Так, только у Апатитов таких садово-огородных товариществ и подобных участков - 36. Есть они рядом с Мончегорском, Верхнетуломским, Пушным, Кандалакшей.

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