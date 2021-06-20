Под Кандалакшей произошло ДТП с лосем

Лось в ДТП не выжил. Фото: скриншот видео

Под Кандалакшей около двух часов ночи 20 июня произошло ДТП с участием лося.

- 3 километра от Кандалакши в сторону Мурманска. Перекинулись на заправке в Кандалакше с водителем, отличный парень... Он уехал вперед, и через 15 минут... Говорит, успел увернуться, удар пришелся в правую сторону. Главное, что сохатый, не забрал с собой! - написал в группе "Мурманск ДТП ЧП" анонимный автор.

Виноват или нет водитель, попавший в ДТП, не так важно, заплатить штраф в 80 тысяч рублей.

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