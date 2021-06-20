Момент аварии с Cadillac у здания правительства Мурманской области попал на видео

Две машины столкнулись у здания областного правительства. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В субботу, 19 июня, в центре Мурманска произошла авария с двумя машинами.

На перекрестке проспекта Ленина и улицы Карла Маркса, у здания правительства Мурманской области, столкнулась "ВАЗ-2115" и Cadillac.

Иномарка поворачивала на улицу Карла Маркса, когда в нее на скорости влетело отечественное авто. Момент столкновения попал на видео.

Официальной информации от ГИБДД Мурманской области об аварии пока нет.

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