Территория вблизи старинного села Поной в Мурманской области выставлена на продажу

Последние годы Поной - это символ крутой рыбалки за немаленькие деньги. Фото: Иван Макеев

На днях на "Авито" появилось объявление, в котором предлагается купить право аренды земельного участка в районе бывшего села за 10 миллионов рублей, в 17 километрах от устья одноименной реки. - Добраться сюда можно только по воздуху или по морю. Отдых здесь конечно не дешевый, но он того стоит, - написал автор объявления. И ведь это правда. Старинное русское село Поной в Мурманской области известно с 1570 года. А ликвидировано было в 1977 году за ненадобностью. Последние годы Поной - это символ крутой рыбалки за немаленькие деньги. Влади от людей, без интернета и связи туда летали иностранцы за удивительной природой и рыбалкой. Границы закрыты, клиентов, видимо, практически нет.

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