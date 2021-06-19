Число умерших от коронавируса в Мурманске на 19 июня 2021 года - 1260 человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 19 июня 2021 года - 1260 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 4 человека. Всего в Мурманской области коронавирус с марта 2020 года подхватили 52 495 человек, 89 новых случаев выявили за последние сутки. Лидером по числу заболевших остается Мурманск (+63, всего 26225), следом идет Североморск (+3, всего 4787). Тройку замыкает Кандалакшский район (+4, всего 3542) Выздоровели 48 782 пациентов, а на лечении с COVID-19 остаются 2453 человек.

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