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Здоровье19 июня 2021 10:40

На выходных в Мурманске можно привиться от коронавируса в трех торговых центрах

Поставить вакцину можно будет с 14.00 до 19.00
Вера СЛОНСКАЯ
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В Мурманской области на 18 июня привиты 105353 человек

В Мурманской области на 18 июня привиты 105353 человек

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманске на выходных можно успеть поставит вакцину от коронавируса в перерывах между покупками. 19 и 20 июня в трех торговых центрах: "Мурманск Молл", "Волна" и "Плазма" с 14.00 до 19.00 будут работать мобильные пункты.

- При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и страховой полис, - сообщает оперативный штаб по вопросу эпидемиологической безопасности Мурманской области.

Всего в Мурманской области привиты 105353 человека, что составляет 30,23% от запланированного объема. В прошлые выходные в таких же мобильных пунктах прививку получили 98 человек. Вот только после прививки продолжать гулять по торговым центрам не стоит - лучше отнестись к себе бережно и дать организму покой.

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