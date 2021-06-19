На выходных в Мурманске можно привиться от коронавируса в трех торговых центрах

В Мурманской области на 18 июня привиты 105353 человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманске на выходных можно успеть поставит вакцину от коронавируса в перерывах между покупками. 19 и 20 июня в трех торговых центрах: "Мурманск Молл", "Волна" и "Плазма" с 14.00 до 19.00 будут работать мобильные пункты.

- При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и страховой полис, - сообщает оперативный штаб по вопросу эпидемиологической безопасности Мурманской области.

Всего в Мурманской области привиты 105353 человека, что составляет 30,23% от запланированного объема. В прошлые выходные в таких же мобильных пунктах прививку получили 98 человек. Вот только после прививки продолжать гулять по торговым центрам не стоит - лучше отнестись к себе бережно и дать организму покой.

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