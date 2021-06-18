Благодаря рыбной отрасли бюджет Мурманской области получил 10 миллиардов рублей

В сфере рыболовства и рыбоводства в регионе трудится около 6 тысяч человек Фото: Антон ЗАБИРОВ

Развитию рыбопромышленной отрасли в Мурманской области уделяется большое внимание. Тем более что без нее в казне Заполярья будет серьезная дыра.

- Вклад рыбохозяйственного комплекса в налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета региона в 2020 году составил более 10 миллиардов рублей. Рост по сравнению с 2019 годом составил 18,3%, - говорится в отчете губернатора Мурманской области за 2020 год.

В сфере рыболовства и рыбоводства в регионе трудится около 6 тысяч человек.

При этом вылов рыбы по ряду видов снизился, например, трески из-за законодательных проблем в сфере прибрежного рыболовства и сельди из-за снижения квот в сфере регулирования НЕАФК и приостановления промысла у Марокко. Зато объем аквакультуры вырос в 2,4 раза до 52,37 тысячи тонн, что на 19 тысяч тонн больше показателей прошлого года.

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