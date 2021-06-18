Мужчина на ходу запрыгнул в уходящий поезд Мурманск - Санкт-Петербург

Увидев запрыгивающего на подножку пассажира, проводник сорвал стоп-кран. Фото: Ханов Тимур

В Карелии отчаянный лихач опаздывал на посадку и решил запрыгнуть на подножку отходящего поезда. Дело было в Кеми, а сам 44- летний правонарушитель оказался из Лоухов. Поезд шел по маршруту Мурманск - Санкт-Петербург.

- Бдительный работник железной дороги, заметив, что один из пассажиров на ходу запрыгнул на подножку вагона и держался за поручни, сорвал «стоп-кран», тем самым предотвратив трагедию, - сообщили в УМВД на транспорте по СЗФО.

Видимо, прогулка на станции затянулась, и пассажир поздно заметил, что поезд уже начал движение. Такие действия сотрудники правоохранительных органов расценили как нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте, в отношении мужчины составлен административный протокол.

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