На борьбу с коронавирусом в Мурманской области в 2020 году потратили 3 миллиарда рублей

2,2 миллиарда рублей выделили на ковидные выплаты медперсоналу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одним из главных вызовов 2020 года для Мурманской области, как и для всего мира, стала пандемия коронавируса. Об этом в отчете перед депутатами Мурманской областной Думы сообщил губернатор Андрей Чибис.

- На мероприятия по нераспространению COVID-19 в 2020 году было предусмотрено 3 миллиарда рублей: 1,6 миллиарда из федерального бюджета и 1,4 из областного бюджета. 2,2 миллиарда рублей были направлены на выплаты для медицинского персонала, - сообщил глава региона.

107 миллионов рублей выделили на бесплатные противовирусные препараты для пациентов с ОРВИ, почти в 15 миллионов обошлись обсерваторы, 589 миллионов рублей ушло на переоснащение медучреждений.

Пандемия заставила всю систему здравоохранения перестроиться. За год специалисты провели почти 11 тысяч консультаций по системе телемедицины.

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