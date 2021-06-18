Можно ли беременным делать прививку от коронавирус

В Мурманской области от коронавируса привились почти 100 тысяч северян. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманской области от коронавируса привились почти 100 тысяч северян, также в регионе начинают вакцинировать тех, кто уже переболел.

При этом встает вопрос: а нужно ли делать прививку от Covid-19 беременным? Ведь изначально они были в числе тех, кто исключался из общего списка (вместе с детьми и имеющими противопоказания).

- Беременные не прививаются. Инструкции к вакцине в этой части не менялись, - рассказали "КП-Мурманск" в министерстве здравоохранения Мурманской области.

Напомним: коронавирус в Мурманской области молодеет.

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