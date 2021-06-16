Долгожданного жеребенка в табуне диких лошадей Кузомени сняли на видео

Жеребнок не отходит от своей мамы Снежки. Фото: vk.com/mustangipomory

На днях в табуне диких лошадей Кузомени случилось долгожданное прибавление - кобыла Снежка ожеребилась. Семья Чуниных, которая заботится о лошадях, даже волновалась, что роды все не случаются.

Зато теперь они могут поделиться и фотографиями, и видео жеребенка. Сначала пол был не известен, но теперь супруги Чунины осторожно говорят, что это девочка. Снежка охраняет своего малыша и от людей, и от жеребцов, которые могут убить крошку, поэтому не подпускает к нему никого, даже если подойдет ветеринар.

А осмотр специалистом будет не лишний, ведь состояние здоровья жеребенка вызывает опасение, в том числе его ноги и пищеварение. Прошлой весной сынок Снежник умер по невыясненным обстоятельствам.

Узнать новости о диких лошадях Кузомени и как их поддержать материально, можно в группе в "ВКонтакте".

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