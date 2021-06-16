В 2022 году рыбакам могут порезать объем улова в Баренцевом море

Например, трески можно будет выловить 708480 тонн, что на 177120 тонн меньше. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

2022 год может стать для рыбаков грустным. Сколько рыбы и какой в Баренцевом море можно будет выловить, пока не установлено, однако Международный совет по исследованиям моря представил свои рекомендации по общему допустимому улову донных рыб на следующий год. И показатели почти по всем видам меньше, чем на этот.

Так, трески можно будет выловить 708480 тонн, что на 177120 тонн меньше, пикши - 180003 тонны, что на 52534 тонны меньше, черный палтус – 19094 тонны, что на 7906 тонны меньше. Разве что окуня-клювача можно будет выловить 67210 тонн, что на 1052 тонны больше.

Напомним: в этом году в Мурманской области снова не началась мойвенная путина, но есть шанс, что она будет в 2022 году.

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