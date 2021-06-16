В Мурманской области 18,6 миллиона рублей выделили на тушение природных пожаров

Ситуация находится под контролем региональных властей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

18,6 миллиона рублей выделило правительство Мурманской области из резервного фонда на тушение природных пожаров. Постановление об этом было принято для предотвращения угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в регионе. Выделенные деньги направят в Мурманскую базу авиационной охраны лесов.

– Выделение дополнительных средств на тушение пожаров – вынужденная мера, природные пожары будут продолжаться до тех пор, пока не будут соблюдаться элементарные правила пожарной безопасности, – отметил министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Сергей Абаринов.

Только за минувшие праздничные и выходные дни в регионе выявили 9 очагов возгорания. По данным на утро 15 июня, пожары на территории Мурманской области отсутствовали. Ситуация находится под контролем региональных властей.

Напомним: при обнаружении природного пожара необходимо сообщить о нем в лесную охрану по номеру 8-800-100-94-00. Звонок бесплатный с любого телефона.

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