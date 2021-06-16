Военнослужащие Северного флота очищают остров Кильдин от металлического мусора

Ранее североморцы собирали металлический мусор на острове Котельный в море Лаптевых. Фото: Пресс-служба Северного флота

На Западном Кильдине в Баренцевом море военные экологи Северного флота начали очищать остров от металлического мусора. Эта работа ведется второй год. В прошлом году военнослужащие очищали восточную часть острова. Тогда им удалось собрать 300 тонн металлолома, оставшегося еще с советского периода освоения Кальдина. В этом году они намерены собрать столько же мусора.

– 13 человек экологического взвода, грузовик и колесный кран были доставлены на остров неделю назад. Военнослужащие уже собрали и свезли к береговой линии около 22 тонн металлического мусора, – сообщили в пресс-службе Северного флота. – Для ускорения работы по экологической очистке Кильдина в дальнейшем планируется доставить на остров еще один грузовик КамАЗ и гусеничный тягач, для буксировки остовов крупногабаритной техники.

Отметим, что эта работа продлится до сентября. Собранный металл вывезут на материк десантными кораблями и судами вспомогательного флота Северного флота.

Ранее североморцы собирали металлический мусор на острове Котельный в море Лаптевых. Там, где расположена военная база Северного флота «Северный клевер». За пять лет работы с острова вывезли свыше 3,5 тысячи тонн металлического мусора. По большей части это были бочки из-под топлива и горюче-смазочных материалов, остававшиеся там с 90-х годов XX века.

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