В Мончегорске суд вынес приговор истязавшему 8-летнего пасынка отчиму

Паре, которая почти 10 месяцев мучала ребенка, вынесли приговор. Фото: личный архив

Год назад Мурманскую область потрясла дикая история: 25-летний мужчина из Мончегорска так сильно избил 8-летнего мальчика - сына своей жены, что он попал в больницу с разрывом кишечника. На теле ребенка нашли старые шрамы и ожоги, которые указывали на то, что отчим не раз мучил пасынка.

Мужчину отправили в СИЗО, в его отношении возбудили сразу несколько уголовных дел: за истязание несовершеннолетнего с применением пытки, незаконное лишение человека свободы, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Под уголовное преследование попала и мать мальчика, которая видела, как ее муж мучает ее сына, но ничего не делала. Ее также обвинили в незаконном лишении человека свободы и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним. Северянку лишили родительских прав.

Пара мучала 8-летнего Пашу (имя изменено) с июня 2019 года по март 2020 года.

- Чтобы скрыть ребенка и причиненные ему повреждения от правоохранительных и надзорных органов, лишили его свободы и незаконно удерживали в загородном доме на территории садово-огороднического товарищества. При этом должностным лицам органов внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в школу они сообщали заведомо ложную информацию о получении потерпевшим телесных повреждений по собственной неосторожности или в результате действий неизвестных лиц, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Учитывая то, насколько пара замучила мальчика и довела его до больницы, суд вынес обвинительный приговор. Отчим получил 9 лет колонии общего режима, мать мальчика - 3 года 4 месяца колонии-поселении. Одновременно удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшего на общую сумму миллион рублей.

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