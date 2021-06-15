В «Лукоморье» нашли пять снарядов времен войны

Пять снарядов оказались боевыми.

Совсем не сказочных персонажей обнаружили в «Лукоморье» Кольского района. В садоводческом товариществе были обнаружены предметы, напоминающие снаряды. О находке сообщили в дежурную часть отряда мобильного особого назначения.

На место были направлены взрывотехники ОМОН «Медведь». Подозрительные предметы в районе 29-го километра автодороги Лотта оказались пятью бронебойно-трассирующими снарядами калибра 37 мм времен Великой Отечественной войны. Снаряды были боевыми и опасными.

– С соблюдением мер безопасности боеприпасы передали сотрудникам полиции по Кольскому району для последующего уничтожения военнослужащими Министерства обороны РФ, – сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Мурманской области.

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