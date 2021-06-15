В Мурманской области хотят создать специальные места для шашлыков

Оборудованные места для шашлыков помогут северянам отдыхать без риска для природы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все лесные пожары, которые случились в последнее время в Мурманской области, начались из-за людей: рыбаки и любители шашлыков плохо тушили костры или курили в лесу. Хотя из-за установленного пятого класса пожарной опасности в регионе вход в леса запрещен.

- Муниципалитетам необходимо проработать места, где северяне могли бы жарить шашлыки. Это необходимо сделать в течение месяца, - такое поручение на оперативном совещании 15 июня дал губернатор Андрей Чибис.

Такая мера поможет снизить число лесных пожаров. При этом во время выходных дней глава региона поручил проводить больше рейдов, чтобы выявлять нарушения.

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