Жительница Мурманска украла с карты собутыльника 84 тысячи рублей

Девушка сначала выпила с приятелем, а потом обокрала его. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

23-летняя мурманчанка украла с карты собутыльника 84 тысячи рублей.

На днях в отдел полиции №3 Мурманска обратился 46-летний местный житель. Мужчина рассказал, что с его карты похитили сбережения, однако карточку он не выносил из своей квартиры.

Как выяснилось, незадолго до кражи в гости к мужчине заходила его 23-летняя приятельница. Вместе они выпивали. Поэтому подозрение в совершении преступления пало на мурманчанку.

– Личность подозреваемой была установлена. Во время допроса безработная женщина не стала отпираться и призналась, что когда хозяин дома отвлекся, перевела накопления с банковских счетов потерпевшего на свой счет. Похищенные деньги она потратила, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК России – «Кража». Женщине грозит до шести лет лишения свободы. Подозреваемая арестована за ранее совершенное преступление.

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