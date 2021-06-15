Под Североморском нашли обломки двух самолетов времен Великой Отечественной войны

Обломки двух советских самолетов нашли в Североморском районе. Фото: отряд "Ваенга"

Эхо Великой Отечественной войны еще долго будет звучать в Мурманской области. На минувших выходных участники Североморского поискового отряда "Ваенга" обнаружили в окрестностях флотской столицы обломки двух крылатых машин.

- Обнаружил обломки двух самолетов времен Великой Отечественной войны. На одном из них есть номера, что позволит установить принадлежность самолетов к авиаполкам и определить судьбу летчиков. Огромное спасибо участникам экспедиции. Поиск продолжается, - сообщил руководитель "Ваенги" Эдуард Миронов.

Как он уточнил "КП-Мурманск", один из самолетов - Ил-2, второй - "Харрикейн". Точное местонахождения обломков поисковики не называют, так как они лежат рядом с военным объектом.

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