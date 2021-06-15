Андрей Чибис: коронавирус мутирует

Андрей Чибис призвал северян активнее вакцинироваться от COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области растет число зараженных коронавирусом, их уже свыше 70 за сутки. Большую роль в этом сыграло то, что северяне не соблюдают профилактические меры, в том числе масочный режим. Из-за этого в регионе вводят новые ограничительные меры. Поэтому глава Заполярья Андрей Чибис призвал северян активнее вакцинироваться от COVID-19. -На сегодняшний день привито уже более 100 тысяч человек, это треть от плана. К сожалению, коронавирус мутирует. Но исследования показали, что сделавшие прививку гораздо легче переносят болезнь, - отметил Андрей Чибис. Он подчеркнул, что дефицита в вакцине у нас нет.

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