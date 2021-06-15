Жители Мурманской области не будут платить за отопление летом

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области 15 июня губернатор Андрей Чибис сообщил итоги голосования по выбору схемы оплаты отопления. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области 15 июня губернатор Андрей Чибис сообщил итоги голосования по выбору схемы оплаты отопления. Напомним: на портале «Наш Север» все жители региона могли выбрать, продолжать ли получать квитанции круглый год или за исключением лета. - 65% выбрали оплачивать отопление только в месяц его получения. Поэтому мы переходим на систему, когда летом оплачивать его не будем, - отметил Андрей Чибис. При этом, согласно федеральному закону, новые правила могут заработать не в новый отопительный сезон ( 2021/2022), а в следующий (2022/2023). - Важно проработать момент, чтобы все получатели социальной поддержки не пострадали, ведь суммы в квитанциях вырастут в не летние месяцы, - уточнил глава региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

97 тысяч жителей Мурманской области привились от коронавируса. Это 28% от плана для региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru