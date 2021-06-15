На полуострове Средний браконьер летом убегал от пограничников и застрял в снегу

При мужчине нашли почти два центнера камчатского краба. Фото: Александр ГЛУЗ

На дороге на полуостров Средний задержали мужчину, который промышлял камчатским крабом. Ночью 10 июня он на снегоходе вез 138 килограммов деликатеса, когда его заметили правоохранители. Они стали его преследовать.

Заметив, что за ним едут сотрудники пограничного отряда, мужчина стал уезжать от них на снегоходе (на полуострове еще лежит снег). При этом он отцепил сани с ценный грузом. Но, проехав метро 300, застрял.

- В санях нашли мешки с конечностями краба камчатского (192 комплекта конечностей краба камчатского). Согласно заключению специалиста, понадобилось не менее 96 экземпляров краба камчатского. Размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составил 1379328 рублей. В отношении гражданина 3. было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и проведено административное расследование, составлен протокол об административном правонарушении и с материалами дела направлен в суд, - сообщили в Печенгском районном суде.

Мужчина пытался доказать, что не виновен, но у него это не получилось. Ему присудили штраф в 98 тысяч рублей.

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