За пять камчатских крабов ловцам из Лиинахамари грозит 5 лет лишения свободы

Незаконная добыча водных биологических ресурсов - так квалифицировали полицейские вылов пяти крабов северянами. Фото: Александр ГЛУЗ

Незаконная добыча водных биологических ресурсов - так квалифицировали полицейские вылов пяти крабов северянами.

Как уточнили в МВД по Мурманской области, два жителя Печенгского района, 1964 и 1977 года рождения, в районе причала в поселке Лиинахамари занимались незаконной ловлей деликатеса с помощью спиннингов и были остановлены полицией. Как раз в это время проходило оперативно-профилактическое мероприятие "Путина". Эксперты оценили размер ущерба, и он составил 43 тысячи рублей за пять экземпляров.

- По факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ. Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок от 2 до 5 лет, - сообщила пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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