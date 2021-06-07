В Североморске военнослужащий избил и едва не задушил бывшую жену

Рассмотрев материалы дела, суд признал обвиняемого виновным. Рассмотрев материалы дела, суд признал обвиняемого виновным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рядовой из Североморска предстал перед судом за угрозу убийством и незаконное проникновение в жилище.

Ночью 27 марта 2021 года рядовой одной из войсковых частей был в квартире бывшей жены. Между экс-супругами произошел конфликт. Мужчина нанес женщине несколько ударов, сдавил шею рукой и стал угрожать убийством.

– После того, как мужчина оказался на лестничной клетке, он решил продолжить выяснять отношения. Мужчина отжал дверь, которую изнутри удерживала бывшая жена, проник в квартиру и нанес женщине еще удары кулаками в лицо, – сообщили в военном следственном отделе СК России по Североморскому гарнизону.

Женщина с многочисленными телесными повреждениями обратилась к медикам. В отношении военнослужащего были возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч. 1 ст. 119 и ч. 1 ст. 139 УК РФ («Угроза убийством» и «Незаконное проникновение в жилище»).

Рассмотрев материалы дела, суд признал обвиняемого виновным.

- Североморским гарнизонным военным судом мужчина с учетом его раскаяния в содеянном и наличия на иждивении малолетнего ребенка, приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей. Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о взыскании с военнослужащего в счет компенсации морального вреда 25 тысяч рублей, – сообщили в ведомстве.

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