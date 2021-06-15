В Мурманске мужчина зарезал свою беспомощную 70-летнюю сожительницу ножом

В отношении мурманчанина возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманске будут судить 49-летнего мужчину, который зарезал свою сожительницу. По данным СУ Следственного комитета по Мурманской области, трагедия произошла 12 июля прошлого года во время пьяного застолья.

- В ту ночь обвиняемый, находясь по месту жительства в одной из комнат общежития на улице Подгорной, поссорился со своей 70-летней сожительницей, взял нож и умышленно с силой нанес лежащей и не оказывающей сопротивления потерпевшей 4 удара в область грудной клетки, от которых последняя скончалась на месте преступления, - сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Экспертиза показала, что мужчина вменяем. В его отношении возбудили уголовное дело по статье об убийстве и заключили под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу.

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