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Происшествия2 июня 2021 9:09

Житель Мурманска чуть не убил соседку

Мужчина разбил пострадавшей голову
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Мурманчанину грозит до 15 лет лишения свободы за попытку убить соседку.

Мурманчанину грозит до 15 лет лишения свободы за попытку убить соседку.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске будут судить 34-летнего мужчину, который едва не убил соседку. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, опасная ссора произошла 1 августа прошлого года в одном из домов на улице Сафонова.

Мужчина в ту ночь был пьян и поссорился на лестничной площадке с 25-летней соседкой. Той не понравилось поведение нетрезвого мурманчанина. В квартире мужчина взял тупой предмет (в пылу ссоры девушка не заметила, какой, а мужчина говорит, что не помнит), и ударил соседку по голове.

- Он хотел ее убить, но довести задуманное до конца не смог, потому что его остановил другой сосед. Потерпевшую с причиненной открытой черепно-мозговой травмой доставили в медицинское учреждение, где ей оказали своевременную медицинскую помощь, в результате чего ее жизнь была спасена, - сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Мурманской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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