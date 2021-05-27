60-летний убийца из Мурманска попросил позвать на заседание суда гипнотизера

Сестре убитого он должен будет выплатить миллион рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Необычную просьбу в зале Ленинского районного суда Мурманска услышали от 60-летнего Ивана (имя изменено). Мужчина попросил позвать гипнотизера, чтобы тот рассказал, кто убил Сергея - друга мужчины.

Случилось все 14 сентября 2019 года. Иван шел по своим делам и встретил на улице приятеля. Мужчины решили, что пойдут домой к Сергею и разопьют бутылочку-другую, пусть на часах и полдень.

Через несколько часов застолья друзья поссорились. Иван схватил со стола нож, которым резали закуску, и 12 раз всадил 13-сантиметровый клинок в грудную клетку собутыльнику. Потом еще два раза ударил его в шею и добил ударами в ключицы.

Некоторые раны оказались поверхностными – мужчина бил наотмашь и часто вслепую. Несмотря на это, Сергей через несколько минут истек кровью, в том числе получил кровоизлияние в легких.

Следователю и на суде Иван упорно доказывал, что не убивал приятеля. Раньше-то он не был судим, разве что имел протоколы за превышение скорости при вождении.

- Он рассказал, что в 19.00 вышел в магазин за сигаретами, дверь запер на ключ, а потом… Не помнит, что с ним было дальше. В себя пришел на улице. Через полчаса вернулся в квартиру, открыл ее своим ключом и нашел друга в крови. Он одной рукой дотронулся до тела, пульс не прощупывался, после чего позвонил полицию со своего мобильного телефона и сообщил о случившемся, - говорится в материалах дела. – Мужчина полагал, что смерть приятеля наступила за несколько минут до того, как он вызвал полицию, так как труп был еще теплым, и говорил, что убийство совершил сожитель его дочери вместе с приятелем, которые могли прийти в квартиру в его отсутствие за пультом от телевизора, а после убийства данные лица вызвали полицию и скрылись.

Впрочем, в показаниях мужчины были нестыковки. Так, Андрей - сосед убитого - столкнулся с Иваном на лестничной площадке. Едва ли что-то понимающий от алкоголя мужчина попросил соседа пойти с ним в квартиру. «Там кровь», - лаконично объяснил свою просьбу мурманчанин. Впрочем, крови Андрей не увидел: труп лежал в одной комнате, а мужчины прошли в другую. Другие соседи убитого тоже сообщили следователям, что Иван ходил по квартирам - кого-то просил вызвать полицию, кому-то просто говорил, что нашел труп.

Когда на место приехали полицейские, мужчина встречал их на улице в окровавленных тапочках. На вопрос: «Что случилось?» Иван простодушно ответил: «Мне стало скучно, и я решил его [Сергея] убить».

Все эти детали убийца уже не помнит, даже то, во что был одет – в суде он упрямо твердил, что был в ботинках. Именно поэтому он попросил гипнотизера.

- Пусть это... загипнотизирует меня, и я вспомню. Я вообще был у Валюши в тот момент, - умолял Иван.

Только вот по адресу, который он указал, никакая «Валюша» не проживает.

На приговор повлияли многие факторы. Так, суд учел, что незадолго до этого у Ивана умер близкий родственник, что он ходил по соседям и просил помочь, что был пьян, да и вообще человек в возрасте, со множеством хронических болезней. И все-таки приговор оказался суров: 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на полтора года. После того как этот срок закончится, он не сможет выезжать за пределы города, менять место жительства. Сестре убитого Иван должен будет выплатить миллион рублей.

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