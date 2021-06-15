Циклон Роберт принесет в Мурманск сильный дождь

15 июня в Мурманской области ожидается сильный дождь, возможно, с грозами. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Новую рабочую неделю в Мурманской области синоптики обещали дождливой. И 15 июня 2021 года северянам лучше захватить зонтик.

- Завтра через Мурманскую область пройдет активный циклон Robert. Он принесет с собой приличные осадки. Мурманск накроет где-то после 9 часов. Интенсивность почти сразу будет пиковой и продержится она до 18-21 часа. Модели дают Мурманску от 15 до 23 мм осадков за эти 12 часов - это в районе трети месячной нормы осадков. Температура во время ливня будет +12...+14. По области осадки будут примерно такими же по силе, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

При этом вместе с дождем могут пройти и грозы. К вечеру вторника станет уже не так мокро, зато начнет холодать, и 16 июня нас ждет только около +10.

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