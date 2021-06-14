Еще 71 случай заболевания выявлен в Мурманской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 14 июня 2021 года - 1246 человека. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 3 человека.

Всего в Мурманской области коронавирус с марта 2020 года подхватили 52 110 человека, 71 новых случая выявили за последние сутки.

Лидером по числу заболевших остается Мурманск (+45, всего 25963), следом идет Североморск (+4, всего 4771). Тройку замыкает Кандалакшский район (+2, всего 3531)

Выздоровели 48645 пациентов, а на лечении с COVID-19 остаются 2219 человека.

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