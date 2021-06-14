В табуне диких лошадей Кузомени пополнение

Фото: Паблик "Дикие лошади Кольского полуострова"

Семья Чуниных, которая присматривает за дикими лошадьми в Кузомени, поделилась радостной новостью: кобыла Снежка снова стала мамой.

- Вот и произошло долгожданное чудо. Счастливая мамочка, и с ней милый малыш. Мы пока не знаем пол жеребенка, сейчас только радость на душе, - рассказала Наталья Чунина.

Беременность у лошадей длится почти год, Снежка ходила с округлившимся животом всю зиму и должна была разродится весной, но этого не случилось, поэтому Наталья с мужем даже начали волноваться.

Несколько лет подряд кобыла теряла малышей - ей не хватало корма на прокорм. В прошлом году она родила жеребенка, и появился шанс, что табун станет больше, но малыша нашли мертвым на берегу моря. Почему он умер, не известно. Снежка - единственная кобыла в табуне, а вот жеребцов - пять.

Будем надеяться, что этот малыш выживет!

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