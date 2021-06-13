В Мончегорске школьница после наращивания ресниц попала в больницу с отеком Квинке и ожогом глаз

Школьница пришла в салон красоты на наращивание ресниц, но попала в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Мончегорска подала в суд на салон красоты и одного из мастеров. Женщина привела туда несовершеннолетнюю дочь на наращивание ресниц, а вот увезла из салона уже в больницу с отеком Квинке и ожогом глаз.

- При записи на процедуру по телефону маму подростка не предупредили о возможной аллергической реакции, тест – проба на химические средства, которые применяются при проведении процедуры, дочери мастером не проводилась. На процедуру несовершеннолетняя явилась без сопровождения родителей. Просила взыскать с ответчика индивидуального предпринимателя компенсацию морального вреда, причиненного ребенку в результате повреждения здоровья, - сообщили в Мончегорском городском суде.

При этом и хозяйка салона, и мастер были не согласны с претензией. Мастер сообщила, что спросила у юной клиентки, есть ли у нее аллергия, на что та ответила: "Нет". Также она настаивала, что услугу провела качественно.

Суд встал на сторону мамы девочки, которой не сказали, какие последствия могут быть, если организм ребенка отреагирует на химические вещества, используемые при наращивании ресниц. В итоге с индивидуального предпринимателя взыскали сумму за моральный вред.

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